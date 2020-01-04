即巿股評 港股直擊

單是12月30及31日，本周已有多達19隻新股開始招股，是2019下半年鮮有的新股集資榮景，要在眾多新股中選擇認購對象，筆者認為具盈利基礎並見持續增長企業為佳。其中以一直以來具備剛性需求的教育股值得留意，環伺2019年上市的9隻教育股，若持股至年底，平均升幅高近48%，其中中滙集團(00382)、中國東方教育(00667) 和科培教育 (01890)升幅介乎45.07%至51.61%；新東方在綫(01797)則累升82.35%；而炒味濃的K12課外培訓課程提供商思考樂(01769)更累升逾1.90倍。因此，以中長線投資為目標的投資者，不妨首選受惠於政策推動、增長穩健且現金流充沛的上海建橋教育(01525)。

擁有上海最大學府

目前，在港股上市的國內高等教育股旗下學院，一般都在一線城市以外，而由上海建橋教育營運的上海建橋學院，則罕有地位於上海浦東新區臨港新城，校區面積達53萬平方米，毗鄰浦東國際機場、張江高科技園區、上海國際度假區等，地理位置優越，加上校譽好且廣受市場認同，於2018/19學年便吸引約51.8%來自上海以外地區的新生入讀。根據弗若斯特沙利文報告顯示，集團旗下的上海建橋學院是上海最大、國內一線城市最好學府之一，且是2015至2018年間於長三角前五大民辦大學中學生人數增長最快的民辦大學，在上海民辦高等教育市場上具有領導地位。

重量級基石投資者

受惠於中央近年積極落實推動職業教育的發展，市場對上海建橋教育的關注亦大大提升。論到今次集資上市，上海建橋教育已引入三名重量級的基石投資者，包括國企的國貿教育、私募基金的幾何拓力，以及上交所上市公司夢百合投資 (603313.SH)，合共出資約2.16億港元認購股份，按招股價介乎6.05至7.73元，佔招股規模介乎35.75%至27.98%，從額度佔比不少於25%而言，加上國貿教育於集團上市後股權佔比為6.47%至5.06%(行使超額配股權之前)，佔權不少於5%屬大股東，日後出售股份時要向公眾披露，仍不介意，暗示對上市後股價表現有信心。

業務處於高速增長

事實上，今次招股規模只有1億股，遠低於常見的2.5億股或以上，可見規模偏小，並於扣除基石投資者持股後，街貨量僅約6425萬至7202萬股，有利上市後股價表現。除了短線操作，於招股書顯示的業績上，也反映股份具備中長線投資價值，截至2016至2018年底之三個完整財政年度，股東應佔溢利分別約129萬、4,604萬和1.09億元(人民幣‧下同)，相對2017和2018年是增長2.57倍和1.36倍；而截至2018和2019年6月底之財年首六個月溢利約5015萬和8100萬元，增長61.52%，以上數據反映集團業務正處於高速增長期。從2019年6月底倒數12個月溢利折合約1.55億元，相對集團上市時市值為24.20億至30.92億元，計出市盈率介乎15.60至19.94倍，遠低於上述2019上半年同比增長61.52%，證明招股價定位偏低。

此股每手買賣單位為500股，以招股價上限7.73元計出認購成本為3865元，因高於3000元，可見這是進場門檻偏高的股份。此外，考慮到上述2019年最後兩個交易日已有13名招股對手，不排除仍會增加，理應會影響招股銷情，存在招股結果最終見貨源歸邊之可能；故此若要穩中一手，預算認購5至8手股份便可成事，對於資金不多或有意增加中籤率的投資者，也可考慮以孖展認購。初步目標價為上市價高30%至40%；買入價下跌30%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，存在打亂有心人部署的可能，遇上股價下挫時不進行維穩，所以投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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