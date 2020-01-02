即巿股評 港股直擊

過去兩日1月期指持續高水約170點，果然2020年開局即湧上，恒指12月23日重新出現EJFQ「勢頭能量」轉強的綠燈訊號，為8月上旬以來首次，中線走勢值得憧憬，不過短線升至28500至28650的成交量密集區，兼且是8月中以來的上升通道頂，14天RSI升至70以上超買水平，提防有回調壓力。市場迅速已反映美中簽署首階段協議，以及人行降準的利好消息。

此外，美股特別是標普500指數及納指近期呈嚴重超買，明顯拋離200天平均線，情況是2018年1月以來首次，不排除一個月內出現至少5%的調整，「一月效應」別太認真。今年港股全年走勢仍有可能是有波幅無升幅，變數在美中第二輪貿談、美國大選前消息，以及本港政局形勢。

執筆時，14天RSI達80或以上屬嚴重超買的恒生綜合成分股有16隻，最高是紫金(02899)及濰柴(02338)，均達86，另外有7隻是內房股，包括禹洲(01628)、美的置業(03390)、中海宏洋(00081)、綠城中國(03900)、建發國際(01908)、中駿(01966)及萬科(02202)，當中禹洲、中海宏洋、綠城及萬科估值未算昂貴，技術回調仍可上車。

中建材(03323)及金隅(02009)兩隻建材股的RSI均達83，以金隅估值較吸引，預測市盈率區間較中位數低1.3個標準差，勢頭能量有望在短期內由弱轉強，業務食正水泥及內房復甦，中短線落後之選。

羅崇博 (杜比)