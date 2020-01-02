即巿股評 港股直擊

侵侵已放晒風，中美貿易首階段協議將於本月15日簽署，雖然中國方面未有消息，但侵侵講得出，無理由仲有變卦。另一方面，人民銀行宣布自下周一起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。人行有關負責人表示，今次降準是全面降準，體現逆周期調節，釋放長期資金約8000多億元人民幣，直接支持實體經濟。 兩個利消息帶動，港股喺2020年首個交易日做好。

恒指高開59點，開升無耐幅縮至56點，見28245點半日低，以為升唔起咩，但其後A股發力，港股亦跟到實高走，恒指一度升348點，見28538點，創去年7月25日以來新高。恒指中午報28482點，升292點；國企指數報11301點，升133點。

騰訊(00700)喺假期前回吐，今日升穿380元，半日升近2%，睇嚟可以向住400元阻力挑戰。其他重磅股普遍做好，只有中海油(00883)半日逆市跌近1%最樣衰。不過人行放水早喺預期之內，所以內銀股升幅唔算勁，落後嘅內銀股繼續落後。而內房股則繼續跑贏，即使今次放水未必直接令內地樓市受惠，但資金仍然追捧。

反而今日濠賭股表現突出，雖然澳門博彩收入於2019年12月的跌幅急速擴大，按年下挫近14%，創近4年最大跌幅，但已較市場預期減少15%為佳，壞消息變成好消息，濠賭股普遍上升，升幅閒閒地超過2%，只有新濠(00200)升0.7%叫做差啲啲。

艾德韋宣抽得過 IP業務發展吸引

踏入2020年新股熱情未減退，新股呢期普遍都有斬獲，當大抽獎咁入飛跟得過。嚟緊仲有邊隻新股有機會一掛牌即坐火箭?? 阿Man會揀艾德韋宣(09919)。喺早幾日星期一，同時多隻新股公布招股詳情，幾個記者會撞晒期，要吸引眼球兼突圍，艾德識得搵劉嘉玲國際級影后做特別嘉賓，再加埋個360度場景靚台，完全係做大show 咁做，呢個排場同氣派已夠晒殺食。難得嘅係嘉玲姐出席記招之餘，仲公開表示有興趣入飛認購，艾德即時被套上劉嘉玲概念股嘅美譽，單係宣傳方面，作為公關公司，艾德已大顯功架。

不過咁，有明星效應之餘，都要睇吓間公司得唔得。艾德主要業務為整合營銷解決方案及IP發展，主要客戶包括Chanel、Dior、Louis Vuitton、Tiffany & Co.、BMW等奢侈品牌。艾德喺奢侈品牌營銷服務方面成績有目共睹，不過阿Man睇中係公司嘅IP業務，而2016年起艾德開始經營體育市場的IP發展業務，分別與西甲聯賽及阿莫里體育組織訂立IP合作協議，獲授予使用西甲俱樂部品牌及環法自行車賽品牌在中國舉辦授權活動的獨家權利，及涉及營銷、贊助、商品推廣及其他用途的其他權利。公司IP發展業務收益於2017年、2018年及2019年首六個月分別為337萬元、3955萬元、3840萬元及1950萬元，增長速度之快，最為吸引投資者。

西甲足球聯賽跟環法單車年簽訂嘅合作協議期10年，與西甲的合作為淨利潤分成，環法賽則向公司收取授權費，喺2017年至2018年均為投入階段，至2019年上半年，有關業務的毛利率已達59%，相信可帶動未來淨利潤增長。即係話艾德上市之後，至少唔使擔心條數會走樣，公司致力發展IP業務，將會係盈利增長亮點。再睇埋公司估值。以按最高招股價計的18.72億港元計2020年預測市盈率不足20倍，上市後仲有大把炒作空間。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)