港股直擊 即巿股評

人行昨日突宣布降準，加上中美有望1月15日簽訂首階段協議，帶挈港股半日飆近三百點，惟未能企穩28500點。

受人行消息沖喜，恒指高開59點報28249，開市不久升幅曾放緩至56點，低見28245點，但A股發力走高，推動港股升幅擴大，最多曾升348點，高見28538點，創去年7月25日以來新高，臨近午市升幅放緩，未能企穩28500收市。恒指中午收報28482點，升292點或1%，國指收造11301，升133點或1.19%，大市成交額488.9億元。

上證指數半日收報3087點，升37點或1.2%；深成指半日收報10630點，漲199點或1.91%

藍籌股大致造好。友邦(01299)升2.6%；騰訊(00700)漲2%；滙控(00005)亦升0.1%；港交所(00388)走高0.7%；人行降準，內銀工行(01398)升0.7%；建行(00939)漲1%；中海油(00883)為跌幅最大恒指成分股，半日跌0.9%。

焦點板塊

濠賭股：澳門博彩收入於2019年12月的跌幅急速擴大，按年下挫近14%，創近4年最大跌幅，但已較市場預期減少15%為佳，濠賭股表現搶鏡。銀娛(00027)揚4.9%，為升幅最大藍籌；金沙(01928)升2.6%；永利(01128)漲4.4%；美高梅(02282)揚5%；澳博(00880)升3.8%；新濠(00200)走高0.7%；太陽城(01383)漲3.8%；另外，屬澳門股的信德(00242)中午更飆6.2%。

水泥股：海螺水泥(00914)獲國泰君安上調目標價，股價再創上市新高，最高見過60.65元，中午仍飆5.7%，為升幅最大國指成分股；對手中國建材(03323)揚3.8%；潤泥(01313)也升2.6%；西部水泥(02233)升3.1%；亞洲水泥(00743)漲2.7%。

內房股：人行降準，市場料利好內地樓市，內房股受追捧。中海外(00688)升1.6%；潤地(01109)創新高，曾見40.15元，中午揚2.8%；萬科(02202)漲3.8%；恒大(03333)升2.5%；融創(01918)漲3.8%；碧桂園(02007)升3.7%；大摩料時代中國(01233)、旭輝(00884)以及中駿(01966)未來15日上升機會大，半日分別揚5.4%、4.9%和4%。

地產股：昨日本港再有激烈示威事件發生，本地地產股整體受壓。九置(01997)跌0.6%；領展(00823)今日開始拆細，半日跌0.6%；長實(01113)下滑0.5%；港鐵(00066)跌0.4%；新世界(00017)跌0.2%；新地(00016)走低0.6%。

焦點股份

星星地產(01560)：半日大升31.6%，出售荃灣柴灣角街11至15號工廈重建物業，料將產生稅前收益約3.8億元。

雷蛇(01337)：金融科技分支Razer Fintech，已向新加坡金管局申請全數字銀行牌照，中午大升11%。

中芯(00981)：高盛認為中芯產能利用率提升，料盈利增長強勁，半日升4.9%，成交有6.3億元。