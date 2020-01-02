中芯(00981)獲高盛上調目標價，股價一度升至12.5元，升4.5%，創近兩年最高，新造12.46元，仍揚4.4%，成交金額5.7億元。
高盛稱，中芯產能利用率提升，料盈利增長強勁，今年每股盈利更有望升近1.3倍，維持「買入」評級，目標價由12.8元升至14.5元。
華虹半導體(01347)亦抽高，最高見過19.16元，飆升8.1%，新造18.68元，仍急揚5.4%，成交金額1.5億元。
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華虹半導體(01347)亦抽高，最高見過19.16元，飆升8.1%，新造18.68元，仍急揚5.4%，成交金額1.5億元。
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