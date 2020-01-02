即巿股評 港股直擊

新年伊始，在此祝願所有讀者，貨如輪轉，股運亨通，更祝願香港早日回復昔日光輝，經濟盡快復甦。2019港股總算不負眾望，在最後一天能夠企穏在28000點以上收市，收市報28189，全年累計升2344點，可謂苦中一點甜。

2019年筆者有感是自香港有史以來經濟最艱苦的一年，出口業受着「中美貿易戰」的纏擾，一直處於疲弱乏力的狀況；全港主要的經濟命脈旅遊及零售業則因受到社會問題而出現史無前例的衰退，結業潮湧至，吉舖隨處可見，情況比起當年亞洲金融風暴、沙士、雷曼更嚴重。

筆者在執筆前剛與幾位從事零售業的朋友共晉午饍，他們稱剛在過去半個月公司合共裁了過百人，公司決策者對「中美貿易戰」的問題反而「處之泰然」，因為他們認為對其業務只是影響輕微；但他們憂慮香港的「自身問題」看來不是「三言兩語」及短期內可以解決，所以寧採取減少分店及人手作先行退守，「睇定」社會問題才作部署；真的希望2020年，香港經濟能出現「否去泰來」及「苦盡甘來」的局面。

談回大市，香港有望在農曆年前出現穏定的狀況，因為在2020年首天，中美兩國已經出現輪流「派糖」的情況；美國總統特朗普發文指中美將於1月15日在白宮簽署首階段貿易協議，並可完成第二階段中美貿談；中方則宣布於下周一起全面降準0.5個百分點，料市場可以釋放8000億元人民幣，此舉有力提振市場信心，料利好股市；這兩大喜訊無疑是對港股今天紅盤高開的助燃劑。

但同時提醒投資者，儘管港股突然有多項利好消息，但港股每逢在農曆新年前，均會出現國內資金「班師回朝」的情況，所以暫時投資者以28600為首個挑戰位，若企穏則可挑戰28900，支持位則在27800。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗