港股直擊 即巿股評

終於都放完假返到嚟公司，所有嘢都一如以往，無變過；Well，平穩過活唔係已經最好啦咩？

今日為2020年首個交易日，恒指表示都平穩上揚，依家10點19分，恒指由開市時升60點，至依家升278點，做緊28468點，日線圖上恒指由上年12月4日上升至今嘅「上升道通」仍然運行中，而下方SlowSTC(14,3)其實由上年12月17日一直嚴重超買到依家，不過，之前都有講過SlowSTC(14,3)係一組比較敏感度高嘅技術分析，所以會比較容易見到超買再超買，或者超賣再超賣嘅情況。至於較中期性嘅14RSI喺近呢三個交易日先至開始踩入超買(69至70)呢個範 ，按照過往14RSI嘅情況，通常都有到頂嘅味道。

雖然係咁啫，但玩開輪證嘅朋友，甚至睇開【輪證贏家】嘅朋友都會知道好多時牛熊證街貨圖VS技術分析，十次有九次都係前者勝。依家開嚟睇睇先，牛熊街邊兩者嘅差距有500點，都算叫做闊。

熊證最貼價嘅28400至28499點已經全數死亡，皆因依家10點35分望到個電視機恒指已經升逾300點，做緊28521點，所以最貼價嘅熊證街貨變為28500至28599點，呢度有相當於793張期指；而重貨區亦都好近，講緊只係第二層28600至28699點呢度就係架啦，有相當於956張期指。雖然未過千，但都叫做又近又重貨。

牛證方面，最貼價為27900至27999點，呢度就只有114張期指(搞錯呀！見到咁熊證街貨都唔搵隻貼牛去追！)而重貨區就喺27800至27800點，呢度就真係有過千張期指街貨啦，但遠嗰下麻煩呢。

開搜尋器一搵，哦！怪不得貼牛咁少街貨啦，原來市場上唔係好多呢個範圍嘅牛證選擇，依家再睇似乎恒指牛(68513)比較可取，事關最貼價牛證之餘仲要係最高槓桿(約43.15倍)，依家10點45分，見恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)始見嚴重超買位掉頭向下，可以login定account，準備2020年第一擊了。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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