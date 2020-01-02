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人民銀行下周一(1月6日)下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金逾8000億元人民幣。

中金公司發表報告，認為人行全面降準進一步釋放積極政策訊號，改善水泥、玻璃等建築材料以及銅等有色金屬的需求預期，進一步提振板塊估值。

該行表示，進入第四季的傳統旺季以來，受益於暖冬趕工和竣工改善，水泥、玻璃等板塊下游需求及價格漲幅顯超市場和中金預期，疊加2020年供給端有望偏 緊，市場對建材、有色品類的盈利預期和風險偏好已有改善。

中金指出，從歷史表現看，積極政策信號對水泥板塊估值的提振較明顯，板塊首選海螺水泥A(600585.SH)和H股(00914)；也看好冀東水泥(000401.SZ)、華潤水泥(01313)和中國建材(03323)。

該行又指，流動性改善有利於強化市場對竣工提速的預期，看好2020年有望受益竣工回暖的後周期建材龍頭，主要為玻璃和消費建材類股。玻璃板塊看好旗濱集團(601636.SH)、信義玻璃(00868)。消費建材首推東方雨虹(002271.SZ)、北新建材(000786.SZ)，也建議關注三棵樹(603737.SH)和中國聯塑(02128)。

中金預計，需求預期改善疊加降準也有望提振銅板塊主要公司估值，建議關注：五礦資源(01208)、江西銅業A(600362.SH)和H股(00358)、洛陽鉬業A(603993.SH)和H股(03993)、紫金礦業A(601899.SH)和H股(02899)。

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