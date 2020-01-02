港股直擊 即巿股評

人行踏入2020年即下調款準備金率0.5個百分點，釋放逾8000億人民幣，美國總統特朗普宣稱1月15日會簽署首階段中美貿易協議，ADR預料恒指今早將會高開。

美國總統特朗普周二晚在Twitter帖文，表示將於下月15日，在白宮與中國簽署第一階段中美貿易協議，道指當晚收漲76點或0.27%，收報28538點，標指全日收市上揚0.29%，報3230點。納指收市倒升0.3%，報8972點。

道指在2019年升22.3%，兩年來最佳的年度升幅；標指於2019年則升了28.9%，納指更進賬35.2%，與標指同創2013年以來表現最好的一年。

紐約2月期油周二收市跌62美仙或1%，每桶報61.06美元。倫敦布蘭特3月期油收市跌67美仙或1%，每桶報66美元。累計2019年，紐約期油升34.5%，是2016年以來最佳年度升幅；布蘭特期油全年升22.7%，也是2016年以來最佳。

中東地緣局勢緊張，紐約2月期金周二收升4.5美元或0.3%，每盎斯1523.10美元，是9月24日以來最高；12月累計與第四季累計的升幅均為3.4%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較大致受壓。滙控(00005)ADR折合港元計收報60.9元，較本港收市升0.08元；騰訊(00700)ADR收報374.1元，低1.46元；國壽(02628)ADR收報21.6元，跌0.1元。「三桶油」中海油(00883)ADR收報13元，無升跌；中石油(00857)ADR收報3.9元，微升0.01元；中石化(00386)ADR收報4.7元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.9元，微升0.38元；聯通(00762)ADR收報7.3元，微跌0.05元；中電信(00728)ADR收報3.21元，無升跌。

ADR港股比例指數報28204，較周二恒指收市高14點或0.05%。恒指周二即2019年最後一個交易日半日市收報28189，跌129點或0.46%。總結2019年全年，恒指累漲2344點，升幅9.1%。

焦點股份

澳門12月博彩收入下滑13.7%，連跌三個月，跌幅較11月進一步擴大，去年全年博彩收入2924.55億元，按年跌3.4%，留意數據會否影響濠賭股表現。

內媒引述消息報道，美團點評(03690)計劃以戰略投資的方式，入股廣東壹號食品，涉及投資金額約數億元人民幣，交易已進入最後階段。

新東方在綫(01797)發盈警，料與截至2018年11月底的6個月錄得純利比較，預期於截至今年11月底的半年錄得大幅虧損淨額，主要由於集團的行政開支、研發開支，以及銷售及營銷開支較去年同期增加。

港鐵(00066)11月客運量數據，本地服務總乘客量扭轉3個月跌勢，錄得按月回升。