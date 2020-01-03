即巿股評 港股直擊

2019全球股市確實是跌宕起伏，受政經動盪而大幅度上落，尤其是12月傳出中美貿易談判有機會達成首階段協議，全球股市有所顯著回升。美國標普指數與納指全年分別升逾28%及35%，創2013年後最大年度升幅；道指升逾22%，是2017年後最大年度升幅。國内滬指全年累計上升逾22%，是2014年以來最大的年度升幅。深證成份指數全年累積升44%；創業板指數也全年累升近44%。其他亞洲股市如日本全年累計升幅達18%；台灣股市累積上升23%；只是香港股市微升9%，受繃緊的政治局勢影響，斯人獨憔悴.....

筆者幼時家貧，從小學到大學都是在香港讀書，靠獎學金完成學業，在殖民地教育下，也曾覺得美國是「正義之師」。然而，隨著年齡的增長、眼界的擴闊、接觸的廣泛、見識的融合、經驗的累積、思想的衝擊以致層次的提升，發覺這所謂「正義」之師，實際是跋扈專橫、唯我獨尊、不理別人死活的霸權主義 --- 從特朗普高喊「美國優先，白人至上」的口號，就坦蕩蕩地表露無遺。

香港慘被作爲政治棋子

衆所周知，美國是絕對難以容忍被其他國家超越。儘管口頭上虛僞地宣稱歡迎他國崛起，與自己一起參與管理世界，實際上是笑裏藏刀，戰略思維是刻意將對方置於死地。上世紀美國利用貿易的單邊制裁方法，成功打垮了它的兩個對手，一個是它的工業競爭對手日本，另一個當然是它的政治和意識形態對手兼敵人前蘇聯。美國就一國獨大，實行大美國主義的「順美者昌、逆美者亡」，自恃船堅炮利，橫行無忌，到處樹敵，而造成「911」事件。其後美國用了10年時間追殺拉登，無暇兼顧其他事項，中國得以在這段時間靜靜地和平崛起。但自2011年5月1日擒殺拉登後，奧巴馬政府已將「遏制中國的崛起」作爲重要事務，與它的所謂盟友及附庸國全方位衝著中國而來，中美貿戰只是一個借口的政治戰，而作爲全球最自由市場的香港就悲慘地成爲政治棋子。

事實上，自香港經濟陷入技術性衰退後，國際貨幣基金組織（IMF）對香港經濟前景更見悲觀，上星期再削香港今、明兩年經濟增長預測，預告今年收縮1.9%，較原先估計收縮的1.2%惡劣，更警告中期而言，經濟復甦步伐會較以往緩慢。2019年11月份香港商品整體出口貨值為3593億元，按年跌1.4%，已是連續13個月下跌，直逼歷史上連跌15個月的慘況。11月本港零售銷售數據還未公布，10月零售業總銷貨價值臨時估計為301億元，按年急跌24.3%，是有紀錄以來最大單月跌幅，較亞洲金融風暴期間更差，已連跌9個月，相信11月及12月的實際數據跌幅更爲驚人。最新失業率升至3.2%，消費及旅遊失業率進一步升至5%，餐飲服務活動業失業率更大幅上升至6.2%，是逾8年來的最高水平。預計短期內餐廳食肆結業數字將會增加，失業率亦會隨之而升......

各國經濟數據參差

其他經濟實體的數據雖然比較參差，部分卻有所改善。中國官方11月工業企業利潤由跌轉升，按年增長5.4%，並創8個月新高。12月製造業採購經理指數（PMI）50.2，與11月相同。製造業PMI連續兩個月處於盛衰分界線以上，顯示製造業延續擴張趨勢，製造業供求較活躍，15個行業的生產指數均處擴張區間。美國11月新屋銷售反彈1.3%，反映按揭利率低企繼續支持樓市。美國12月芝加哥採購經理指數升至48.9，高於市場預期的48。英國第3季經濟按季增長0.4%，增速好過市場預期及初值的0.3%，受惠於服務業及建築業產出數據向上修訂。德國聯邦統計局公布11月進口物價按月上升0.5%，略多過市場預期的0.4%。歐盟執委會數據顯示歐羅區12月消費者信心指數初值卻由11月的負7.2，跌至負8.1，反映消費者信心進一步轉差。

2020不明朗因素多

經濟增長的速度，在政經一體下，肯定受全球變幻莫測之政治所影響。特朗普處處樹敵，除了「中美貿戰」外，也與歐盟產生貿易摩擦。美國内部方面，特朗普隨時面臨被彈劾，有待參議院通過；年底的美國大選結果，誰主白宮，也會影響美國經濟表現。其他地緣局勢，如俄美中東角力、伊朗沙地爭霸、沙地皇朝内鬥、以巴局勢不穩、英國脫歐進程、歐盟内部矛盾、俄烏邊境之爭、朝美核武會談等等，都為2020年增添太多不明朗因素。

充滿短線獲利機會

綜觀上述混亂政治情況及飄忽經濟數據，相信各國仍會採取寬鬆貨幣政策去刺激經濟，就像下周初國内調低金融機構存款準備金率0.5%，釋放8000多億元人民幣長期資金，有利年初經濟增長。然而，隨著「中美貿戰」之不穩定變化、特朗普面臨彈劾、美國大選臨近、英國脫歐過程和其他地緣政治局勢之多變，全球股市將會極度消息化及情緒化，瘋狂地大幅度波動，充滿短線獲利機會，但切要衡量個人風險胃納，適時獲利，嚴守止蝕。

留意5G高科技及內需板塊

板塊方面，在新一輪軍備競賽開始下，軍事工業將會受惠；自美國禁止芯片類出口及打壓華爲5G，國内已積極研發芯片類及其他高科技產品，據聞有所突破，所以5G及高科技有關概念可以考慮；中美貿易戰影響出口，國内轉而不斷催谷内部消費，尤其是中產階級的消費能力還未完全釋放出來，因此内需板塊將會得益。當然，現時全球關心環保概念之潔净能源和國内推動的醫改計劃都值得留意。

在此預祝各位具慧眼的讀者股海前航，乘風破浪，低買高沽，得心應手......

黎永良