即巿股評 港股直擊

恒指2019年收爐日僅半日市，略回吐0.46%，報28189點，全年埋單累升9.1%，在大中華區敬陪末座，顯著跑輸上證指數和台灣加權指數，兩者漲幅均超過兩成。

港股表現亦較整體新興市場遜色，原因之一是個別新興經濟體股市相當突出，希臘擺脫「歐豬」陰霾，當地股市2019年飆近五成；俄羅斯股市全年抽高約45%，主要受惠油價保持平穩；阿根廷與巴西股市則進賬超過三成。

希臘、俄羅斯、阿根廷、巴西固然悅目，但其他新興市場升幅和成熟國家比較依然相對落後，附【圖】所見，MSCI新興市場指數2019年跑輸環球、美國、歐洲及中國股市。事實上，美法德三地股指漲幅都達兩成以上，日本、英國也分別上揚18%與12%左右，亞洲的南韓、越南、新加坡、菲律賓和泰國，連同香港在內，升幅只得單位數。

2018年底時，中美貿易戰打打停停，加上美國聯儲局偏鷹，英國脫歐又波折重重，分析員普遍建議採取「現金為王」策略。幸上述不明朗因素皆向利好發展，環球股市造好，債市（國債及企業債）回報亦不俗，黃金、油價、貴金屬及原材料等普遍錄得漲幅，虛擬貨幣比特幣更強勁反彈近倍，投資者如大比例持現金反而錯失增值機會。

各類資產價格上升，可歸因於多國寬鬆貨幣政策初見成效。作為「龍頭」的聯儲局在2018年終止了加息步伐，2019年連續3次下調息率，並且結束縮表，9月底短期借貸市場鬧「美元荒」，儲局即開始注入「海量」資金，每月購買600億美元短期國債的行動，等同重啟量寬。

新興市場表現也受流動性充裕刺激，比起歐美日，新興國家央媽「放水」毫不手軟，至於相關股市2020年會否「追落後」，還要端視美元走向。

即使新興市場基本因素近年確見好轉，金融系統逐步優化，但經濟增長始終依靠出口（無論是資源、貨品或服務），抵禦外圍衝擊能力尚待改善，尤其是一旦投資者避險情緒升溫，便會引發資金投向相對穩健的美元，美滙轉強進一步威脅新興市場股滙債市。

美滙與新興市場關連性極高，美元於2020年偏淡是目前市場共識，這對新興股市可算是利好消息，倘一如2019年，新興市場傾向個別發展的趨勢估計不易扭轉。

本港投資者最關心的新興市場自然是中國。內地最新公布官方製造業PMI數字勝預期，為2020年「求穩」主調建立較佳基礎。中美第一階段貿易協議又有進展，美國總統特朗普表示，簽署儀式將在1月15日於白宮舉行。

然而，內地GDP增長減速，在政策寬鬆與去槓桿之間能否取得平衡，仍是經濟的長期最大挑戰。A股則跑先一步，受外資及股民持續「加碼」刺激，上證指數已突破過去3次「入摩擴容」的阻力位3040點，惟再上層樓難度漸增，投資者不宜期望太高。