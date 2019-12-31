今日 20:03
重要通告
港股直擊
中國銀行(03988)公布，已收到銀保監核准王江的行長任職資格批覆，並於昨天起就任該行行長。
王江今年加入中行。2017年7月至2019年11月擔任江蘇省副省長。
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