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今日 13:35 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】明年之選齊腳

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2019年最後一日，帶來最後兩隻明年之選。

第一是藍籌友邦(01299)。友邦第三、第四季表現相對失色，主要是外資減倉MSCI香港指數。另外，據美國領航投資(The Vanguard Group)統計，截至11月底，香港ETF資金外流29億美元，是亞洲區今年唯一一個錄ETF資金外流的市場。作為重磅指數成分股，友邦當然捱打。

不過，內地明年1月1日起取消外資壽險公司持股比例限制，友邦向銀保監會申請上海分公司改建全資持股子公司。獲批後業務範圍將不再局限於現時上海、廣東及北京等7個地區，也不用內地人特地來港簽單，降低本地因素影響。加上集團挖走平保(02318)總裁兼首席保險業務執行官李源祥，明年6月1日上任。2020年將是友邦打正旗號入內地的「元年」，題材吸引。

早於11月26日率先提供明年之選給實戰班同學，其實已有相當充足吸貨空間。根據EJFQ FA+，友邦現時預測巿盈率18倍，剛處中位數，日線圖重回牛陣形態，候80元水平吸。

另一隻是大灣區收息題材深圳高速公路(00548)，深高速為2019年謹慎之選，持貨近一年下來，未計股息，單是股價獲利空間已有47.3%。優質漸進收息股選擇已不多，所以深高速估值已偏高，有貨坐，無貨吼50天線吸，不到位不買。

本欄其餘四隻明年之選為，美圑(03690)、眾安(06060)、昆能(00135)和信達生物(01801)。

配置分布上，由於深高速吸貨難度高，只留最多一成左右作部署；美圑和眾安則可二選一，即明年重點組合股份數目是四至六隻間。友邦可佔三成、信達生物佔兩成，餘下四成則放在美圑、眾安和昆能上，如買不到深高速，即美圑、眾安和昆能可佔一半。

當然，要留資金炒出入，先預告周四(明年1月2日)文章，將分享明年重點關注，隨時入場炒的股份。

祝各位假期愉快，明年百發百中。

陳鎮強
信報分析員
[email protected]

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