港股直擊 即巿股評

內地12月非製造業PMI差過預期，加上隔晚美股急吐，港股今年最後一個交易日僅半日市亦回落過百點，全年計恒指仍漲2344點，升幅9.1%，國指則漲1043點或10.3%。

恒指今早開市低開77點，報28241，跌幅曾收窄至20點，高見28298，之後沽壓湧現，跌幅曾擴至195點，低見28123點，尾市跌幅收窄，但仍要跌過百點收市，恒指收報28189，跌129點或0.46%；國企指數報11168點，跌57點或0.51%。

單以第四季計，恒指累漲2097點或8%。

今日半日市成交有484.3億元。

個股下跌比例51%，上升比例49%。

1月期指跌156點或0.55%，報28270，高水80點，成交7.3萬張。

國家統計局公布，12月份非製造業商務活動指數降至53.5，比上月回落0.9個百分點，較市場預期的54.2%弱，但製造業PMI維持50.2水平，略高於市場預期的50.1。

藍籌股今日大致受壓。友邦(01299)跌0.4%；滙控(00005)下滑0.1%；平保(02318)走低0.5%；騰訊(00700)跌2%，為包尾藍籌，全年則升近兩成；建行(00939)跌0.3%；工行(01398)見八個月高，收升0.5%；瑞聲(02018)升1.8%，為升幅最大藍籌股。

以2019年計，全年表現最好藍籌首三位分別為中生製藥(01177)、舜宇(02382)及石藥(01093)，分別升1.1倍、93.8%及64.4%，表現最差藍籌首三位分別為中石油(00857)、中石化(00386)及信置(00083)，全年分別跌19.9%、16.1%及15.7%。

國指分面，全年表現最勁股份首三位依序是中生製藥、安踏(02020)及融創(01918)，安踏與融創全年分別升85.8%和82.6%；全年表現最曳首三位國指成分股分別為中車(01766)、比亞迪(01211)和中石油，中車與比亞迪全年分別跌25.7%和22.2%。

焦點板塊

金礦股：金價亞洲時段突破1520美元關，更創逾三個月最高，山東黃金(01787)漲2.9%；招金(01818)升1.1%；紫金(02899)漲1%；SPDR金ETF(02840)也升0.7%；銀價也創近兩個月最高，中國白銀(00815)升2.4%，更連升五日。

體育用品股：今日普遍受壓，與電商唯品會推年終特賣的安踏，股價跌穿70元關，曾挫3.8%，創逾兩個月新低，全日仍降2.8%；全年勁升1.8倍的李寧(02331)跌2.5%；特步(01368)降1.4%；裕元(00551)跌1.9%。

新股：兩隻新股掛牌，「超購王」赤子城科技(09911)收報3.25元，較招股價高93.5%，不計手續費，一手2000股賺3140元；台州水務(01542)收報4.22元，與招股價持平。

焦點股份

美圖(01357)：發盈喜，料第四季經調整後淨利潤約1500萬至2100萬元人民幣，收市飆9.3%，成交有1億元。

中集集團(02039)：旗下海工業務，或須減值40至55億人民幣，收市挫6.8%，其A股(000039.SZ)半日也挫4.1%。

天能動力(00819)：分拆電池板塊業務上科創板獲受理，收市揚3.9%。