即巿股評 港股直擊

美股一如預期嚴重超買下回吐，1月中前料續有調整壓力，港股半日市跟隨跌過百點，不過機會常在，祝大家2020年出入平安，萬事如意。

2020年第一季恒綜強勢股策略的最後十隻股份篩選如下：中海宏洋(00081)、舜宇(02382)、融創(01918)、新城發展(01030)、敏華(01999)、中國金茂(00817)、東陽光藥(01558)、石藥(01093)、青島啤(00168)及綠城中國(03900)，即代表以上股份過去12個月表現最好；獲5個或以上的分析員覆蓋；預測市盈率區間及股息率區間不能高出中位數1個標準差。10隻股份跟昨日有少少出入，其中東陽光藥今日急升一成，全年累漲約八成九。

檢討失敗推介

檢討失敗推介，比吹噓成績更有得著，今年3月下旬介紹將公布全年業績的中國中車(01766)，豈料業績及訂單表現遜預期，3月29日股價盤中曾急插一成一。結論正如華爾街某大投資家所言，絕對不要買入即將公布業績的股份，事實上，盈喜盈警沒標準，公司亦沒有責任一定要提早預警。

第二隻不應推介的是從事研發電動跑車的力世紀(00860)，當時是看好其強勁管理層背景，以及看圖似醞釀短炒，結果升勢短癮，8月上旬股價更急插，低見0.25元附近才V型反彈，返回推介時水平，今日大升11%，可能是蔚來汽車(NIO)隔晚勁升54%借勢炒作有關，不過力世紀只獲一個分析員給予評級，缺乏參考性。

我們雖然有好的工具，但心魔時刻來犯，明年一定要更嚴守規條，放低傲慢與偏見。

羅崇博 (杜比)