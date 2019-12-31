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【異動板塊】中石油奪全年表現最曳藍籌 累挫近兩成

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布蘭特油價今年累升近兩成四，但中石油(00857)截至目前今年表現最曳藍籌，最新造3.91元，較上日雖升0.3%，但按年則插19.5%，現時成交金額1.49億元。

暫時今年藍籌表現第二曳是中石化(00386)，最新造4.68元，無升跌，但按年跌16.2%，現成交金額1.42億元。

「三桶油」是中海油(00883)表現最好，雖然現跌0.8%，造12.82元，但股價今年暫升6%，暫時錄得成交額1.51億。

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