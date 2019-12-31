布蘭特油價今年累升近兩成四，但中石油(00857)截至目前今年表現最曳藍籌，最新造3.91元，較上日雖升0.3%，但按年則插19.5%，現時成交金額1.49億元。
暫時今年藍籌表現第二曳是中石化(00386)，最新造4.68元，無升跌，但按年跌16.2%，現成交金額1.42億元。
「三桶油」是中海油(00883)表現最好，雖然現跌0.8%，造12.82元，但股價今年暫升6%，暫時錄得成交額1.51億。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
布蘭特油價今年累升近兩成四，但中石油(00857)截至目前今年表現最曳藍籌，最新造3.91元，較上日雖升0.3%，但按年則插19.5%，現時成交金額1.49億元。
暫時今年藍籌表現第二曳是中石化(00386)，最新造4.68元，無升跌，但按年跌16.2%，現成交金額1.42億元。
「三桶油」是中海油(00883)表現最好，雖然現跌0.8%，造12.82元，但股價今年暫升6%，暫時錄得成交額1.51億。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|民建聯促港府展開社區對話修補官民關係
|上一篇：
|國統局:傳統節假支持製造業供求較活躍