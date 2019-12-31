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今日 11:05 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】中生製藥 平安好醫生全年累飆1倍

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多隻藥股近日跑輸，中生製藥(01177)跌0.7%報10.8元，年初至今累漲1.1倍，為今年表現最好藍籌。

平安好醫生(01833)現升0.4%報57.25元，全年升幅達1倍。

長江生命科技(00775)最新逆市升1.1%報0.88元，全年暫時累漲近1.4倍；該股於11月6日單日勁升1.5倍，主要是公司的黑色素瘤療法取得突破性進展。

全年表現最好的醫藥股為春立醫療器械(01858)，全年爆升約3.2倍。公司截至今年6月底止中期盈利1.09億元人民幣，按年增長1.17倍，派中期息7.5分。

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