多隻藥股近日跑輸，中生製藥(01177)跌0.7%報10.8元，年初至今累漲1.1倍，為今年表現最好藍籌。
平安好醫生(01833)現升0.4%報57.25元，全年升幅達1倍。
長江生命科技(00775)最新逆市升1.1%報0.88元，全年暫時累漲近1.4倍；該股於11月6日單日勁升1.5倍，主要是公司的黑色素瘤療法取得突破性進展。
全年表現最好的醫藥股為春立醫療器械(01858)，全年爆升約3.2倍。公司截至今年6月底止中期盈利1.09億元人民幣，按年增長1.17倍，派中期息7.5分。
多隻藥股近日跑輸，中生製藥(01177)跌0.7%報10.8元，年初至今累漲1.1倍，為今年表現最好藍籌。
平安好醫生(01833)現升0.4%報57.25元，全年升幅達1倍。
長江生命科技(00775)最新逆市升1.1%報0.88元，全年暫時累漲近1.4倍；該股於11月6日單日勁升1.5倍，主要是公司的黑色素瘤療法取得突破性進展。
全年表現最好的醫藥股為春立醫療器械(01858)，全年爆升約3.2倍。公司截至今年6月底止中期盈利1.09億元人民幣，按年增長1.17倍，派中期息7.5分。
|下一篇：
|渣打:港股明年走勢取決經濟能否反彈
|上一篇：
|Facebook遭巴西政府罰款1316萬