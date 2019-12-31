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【異動股】安踏曾挫近4%穿70關 創逾兩個月低

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體育用品股今早受壓，與電商唯品會推年終特賣的安踏(02020)，股價跌穿70元關，最低見過69元，挫3.8%，創逾兩個月新低，新造69.35元，仍跌3.3%，為表現最曳國指成分股，成交金額1.48億元。

至於李寧(02331)跌2.1%；特步(01368)降1.4%；滔摶(06110)回吐2.5%；裕元(00551)跌1.9%。

內地傳媒報道，唯品會與安踏於昨日10時起推年終特賣活動，貨品折扣更高達1.6折，但只限24小時。

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