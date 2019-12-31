港股直擊 中國財經

中集集團(000039.SZ)今早甫開曾挫半成，見9.69元(人民幣．下同)，最新跌3.53%，成交額3608萬元。中集集團H股(02039)曾挫半成，最新跌3.2%。

集團公布，結合海工業務的實際經營情況以及未來行業趨勢、市場格局、平台市場需求、未來的售價/租金波動、利用率變化、成本支出波動等綜合因素，判斷和海工業務有關的平台資產存在較大的減值跡象，截至目前相關平台資產減值測試工作尚在進行中，預計2019年需計提減值約40億至55億元左右。