重要通告 港股直擊

天譽置業(00059)宣布，收購珠海地產全部股權及其股東借款，代價8.8億元人民幣。

珠海地產主要在中國珠海從事房地產開發、商品房銷售，其主要資產為珠海市一幅佔地面積約8萬平方米的土地使用

權。收購事項完成後，公司計劃將該地塊開發為商品房住宅。