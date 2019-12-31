即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後，早市向好，午後回軟，全日波幅253點。恒指收報28319點，升93點或0.33%，成交金額767.63億元。國指收報11225點，升30點或0.27%；上證收報3040點，升34點或1.16%。三項指數都向好，以A股走勢較佳。

恒指呈2連陽走勢，最高升至28418點，創7月29日以來高位，並補回部分於當天出現之下跌裂口。恆指以「陀螺」收市，成交增加，觀望味仍濃，有「摸著石頭過河」之勢頭。

12月期指估計結算價28347點。1月未平倉總數為118111張，未平倉淨數為34818張，未平淨佔未平總的比例為29.5%。料1月期指走勢持續好轉，走勢轉12月更佳，料恒指走勢也有望受惠。

美圖(01357)發盈喜，料2019年最後一個季度產生的經調整後淨利潤約為1500萬元人民幣至2100萬元人民幣之間，並有助減少全年虧損逾70%。集團業績改善之原因為毛利及毛利率上升，銷售和營銷費用（特別是推廣費用）大幅減少。

高陽科技(00818)發盈喜，料2019年的經營溢利較2018年的2.59億元相比錄得大幅增加。主要原因為 (i) 缺乏了2018年因一間附屬公司於2018年2月授出的購股權而於支付交易處理解決方案分類確認之購股權開支約 1.95億元；及(ii) 於2019年支付交易處理解決方案分類之增長。

有媒體報道指北京已經接受華府邀請，副總理劉鶴星期六將率領代表團到華盛頓，將簽署中美首階段貿易協議，代表團預計會在美國停留至下周中。美國國家貿易委員會主任納瓦羅表示，中美首階段貿易協議可能下周簽署，但仍需要總統特朗普或貿易代表萊特希澤確認。

昨晚美股三大指數出現獲利回吐，夜期及ADR下跌，料恆指或低開，但若能守在昨天低位28165之上，指數有望反彈。另，是日除夕，只有半天市，當心市況波動。

個股

環球醫療(02666)的主要業務為在中國為其客戶提供融資租賃業務、提供諮詢服務、銷售醫療設備及提供經營租賃業務。

集團全資附屬通用環球醫院投資管理(天津)，與陽泉煤業及其全資附属公司山西陽煤總院醫療管理，簽訂合作合同，據此陽煤醫院管理為全部標的醫院的舉辦人。陽泉煤業同意以標的醫院中的特定資產出資約人民幣 6.49億元，醫投公司同意以現金形式出資6.76億元，以增加陽煤醫院管理的註冊資本及資本公積。合作合同項下交易完成後，陽煤醫院管理的註冊資本將從人民幣6億元增加至人民幣13.8億元，由醫投公司及陽泉煤業分別持股51% 和49%。

集團指標的醫院運營財務表現良好，在規模、聲譽、地理位置 及財務狀況等方面具有競爭優勢；將來整合後可帶來更大的規模效益。

集團現價市盈率6.533倍，周息率4.608%。股份上日收報 5.86元，上望7.18元，止損設於5.6元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師