港股直擊 即巿股評

隔晚歐美股市下挫，投資者年底前選擇先行獲利，預期港股除夕半日市低開過百點。

美股經過近期一輪急升兼持續創新高後，在臨近元旦假期前獲利盤湧現，三大主要指數收市全線下跌。道指最多跌216點，收報28462點，跌183點或0.64%；納指失守9000點，收報8945點，跌60點或0.67%；標普500指數收報3221點， 跌18點或0.58%。蘋果公司先跌收市倒升0.59%，報291.52美元，成為唯一錄得升幅的道指成分股。

《南華早報》引述消息指，中方已接受美方邀請，派出副總理劉鶴星期六率團前往華盛頓簽署協議，但投資者對消息無大反應。

美元受壓，期金再創逾3個月高，油價在中東局勢不穩下個別發展。

歐股回軟，泛歐Stoxx 600指數跌0.85%，除了銀行股外，所有板塊均向下。法股挫0.91%，德股下滑0.66%，英股跌0.76%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.71元，較本港收市低0.19元；騰訊(00700)ADR收報378.6元，低4.6元；國壽(02628)ADR收報21.32元，低0.28元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.84元，低0.08元；中石油(00857)ADR收報3.86元，低0.04元；中石化(00386)ADR收報4.65元，低0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.71元，低0.09元；聯通(00762)ADR收報7.26元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報3.21元，無升跌。

ADR港股比例指數報28155，較周一恒指收市低164點或0.58%。港股昨日創逾五個月高，恒指高見28418點，創7月26日後最高，收報28319，升93點或0.33%。大市沽空比率14.8%，較上個交易日高出1.6個百分點。港股今日除夕只有上午半日市，明日元旦假期休市。

內地今早9時公布12月份官方製造業採購經理指數(PMI)，市場預計50.1，較前月小幅下降，但仍處於50盛衰分界線之上。財新PMI則會在1月2日公布。

焦點股份

威高股份(01066)：考慮分拆山東威高骨科材料在內地證券交易所上市，公司將於適當時候向聯交所提出分拆上市的申請。

美圖公司(01357)：預期今年最後一個季度經調整後淨利潤約1500萬至2100萬元人民幣，全年持續經營業務的經調整淨虧損1.9億元至1.96億元之間，按年減少約七成七。