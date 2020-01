即巿股評 港股直擊

美股在聖誕節假期後復市,道指與標普500指數連續兩日創收市新高,納指則於上周五破頂後輕微回軟0.17%;然而,以12月26日和27日計,納指累漲0.6%,跑贏同期升幅約0.5%的道指及標指。

美市主要指數過去3周都創紀錄式上揚,早已進入技術上的「未知領域」(Uncharted Territory);升市估頂固然無益,何況三大指數的10天、50天、200天線目前皆十分「健康」地由上至下順序排列,即使最「落後」的道指,其10天線仍較50天線高2.4%,換言之,道指未來10個交易日須平均挫近3%,中線走勢才有機會暫受破壞。

值得一提的是,中美何時正式簽署第一階段貿易協議雖未有明確消息,但華爾街對雙方能夠順利解決貿易糾紛保持樂觀;而美股近期多番破頂,主要是兩國於12月中達成首階段協議所刺激。不過,中美貿易戰峰迴路轉,就連超級大鱷德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)也跌了眼鏡。

德魯肯米勒是殿堂級炒家索羅斯當年量子基金的頭號操盤手,在上世紀九十年代因沽空英鎊短時間大賺10億美元揚名國際。他較早前受訪時坦承未受惠於美股今年升浪,實在錯得不能再錯(couldn't have been more wrong);而導致誤判大市的其中一個原因是美國總統特朗普5月在Twitter宣布貿易戰升溫,德魯肯米勒遂於6月全面清倉並增持債券(sold everything and loaded up on Treasury)避險,直到第四季才重投股市,卻令他主理的家族基金今年投資回報在接受訪問前一周才觸及雙位數字,跑輸同期美股主要指數。

歸納德魯肯米勒這次「教訓」:首先,有名「五時花六時變」的特朗普確實難以捉摸;其次,中美貿易戰(談判)進展,仍很大程度影響甚至主導美股短線表現。

港股方面,恒指昨高開25點後,挫至28165點已企穩彈升,曾見28418點,收報28319點,漲93點(0.33%)。

今天就是2019年最後一個交易日,本欄上月底提到,若把港股平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)分為4個季度看,首季最出色,第二和第三季都曾明顯失守30%的支持區底而相對較差;踏入第四季由36.8%起步,上漲至11月8日的48.5%才觸頂回落,惟估計平滑中線可扭轉跌勢,使港股2019年「好頭好尾」。

附【右圖】所見,平滑中線市寬昨天再揚1.6個百分點,至48.7%水平,稍稍突破上次高位,可確定港股今年「好尾」。觀乎平滑市寬過去兩周表現,預料短期便會升穿50%的強弱分界(亦代表大市以中線「黃金交叉」股份佔多數),有望帶領港股明年1月強勢開局。

信報投資研究部

