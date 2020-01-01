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2019年12月30日 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】Hygieia明招股 2424元入場

新加坡清潔服務供應商Hygieia Group(01650)公布招股詳情，每股以0.25元至0.3元招股，發售5億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資額介乎1.25億至1.5億元。

一手8000股，入場費2424.18元。

按照招股價範圍的中位數0.275元計，估計所得款項淨額9780萬元。集資所得將用作擴大其服務能力及提高其服務質量及效率；擴大Hygieia於新加坡的服務範圍；留作普通運營資金。

該股由明日起至1月8日招股，預期1月15日主板上市。

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