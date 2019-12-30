今日 18:44
重要通告
港股直擊
Aeon信貸財務(00900)公布，截至11月底止9個月，股東應佔溢利2.79億元，按年跌16.38%；每股基本盈利66.59仙。
期內，收入9.75億元，按年跌0.55%。
中概股回家查詢增 百度港聘IR
今日信報
林鄭硬修逃犯例 政治風暴罩香江
【信報月刊】2020經濟前景審慎 中港資…
過去10年港股「1月效應」褪色
伊馬仕
｜
今日信報
風雨飄搖的一年 港股尚算平穩
辛思維
｜
今日信報
【2020】迎戰新一年投資市場
周奐彤
｜
財富管理
浮針供血頭不暈
袁康就博士｜ 信健康
The 2019 (dubious) honors list
Stephen Vines｜ EJ Insight
華爾街大好友警告美股或有逾一成回調
國際財經 ｜ 今日 09:36
華為拓歐5G遇阻 加強游說搶佔市場
中國財經 ｜ 今日 10:09
【盤房來料】人幣走強 內房及內地券商續獲資金捧場
即巿股評 ｜ 今日 13:24
學者指黃色經濟圈屬自救措施
香港財經 ｜ 今日 10:42
江永祥:一班人帶示威者入元朗牽引7.21
時事脈搏 ｜ 今日 12:26
郭明錤料蘋果明年推4款5G iPhone
香港財經 ｜ 今日 14:59
會德豐地產借出逾50萬呎建過渡房屋
香港財經 ｜ 今日 15:15
IMF再肯定香港全球金融中心地位
香港財經 ｜ 今日 13:58
特斯拉滬廠開始向客戶交付Model 3
國際財經 ｜ 今日 11:10
WeLab Bank行政總裁梁永祥明退休
香港財經 ｜ 今日 12:52
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞