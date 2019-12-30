港股直擊 即巿股評

港股創逾五個月高。恒指高開25點，早段曾倒跌60點，低見28165點，但內地股市止跌回升，連帶港股亦造好，恒指掉頭升193點，高見28418點，創7月26日後最高，午後回順，最終收報28319，升93點或0.33%。

北水淨流入14.17億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內銀方面，建行(00939)有1.94億元淨入；工行(01398)有2.4億元淨入。

中資券商股表現突出，信証(06030)有3710萬元淨入。相反，中金公司(03908)有1.38億元淨走；廣發証券(01776)有2048萬元淨走。

多隻科技股錄淨流入，小米(01810)有1.75億元淨入；騰訊(00700)有1.55億元淨入；中興(00763)有2609萬元淨出；金山軟件(03888)有3162萬元淨入。相反，舜宇(02382)有3.8億元淨走。

內房及建材股造好，創新高的融創(01918)有1.09億元淨入；中建材(03323)有1.36億元淨入。

藍籌神華(01088)有5452萬元淨走。

東陽光藥(01558)有1559萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、工行、信証、舜宇、中金公司、融創、中建材、神華及小米。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:舜宇、騰訊、小米、融創、廣發証券、中建材、信証、東陽光藥、中興及金山軟件。