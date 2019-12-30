港股直擊

整合營銷解決方案提供商艾德韋宣(09919)宣布招股詳情，以每股1.71至2.34元招股，發行2億股，其中10%公開發售，90%國際配售，集資3.42億至4.68億元。

一手2000股，入場費4727.16元。

該公司集資所得其中55.9%將用於發展及擴大現有整合營銷解決方案及IP發展業務；約34.2%將用作策略投資基金的現金儲備；約9.9%將用於營運資金的一般補充及其他一般企業用途

該股由明日(31日)至下周四(1月9日)公開招股，預計明年1月16日掛牌。

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