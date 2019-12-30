港股直擊 即巿股評

內地滬深兩市飆逾1%，加上美股道指與標普500指數上周五再創新高，港股期指結算日，曾揚近兩百點後升幅削半，但仍創逾五個月高位收市。

恒指高開25點，報28250，早段曾倒跌60點，低見28165點，但內地股市止跌回升，連帶港股亦造好，恒指掉頭升193點，高見28418點，創7月26日後最高，但午後升幅削半，尾市更在28300爭持，最終恒指收報28319，升93點或0.33%；國企指數報11225點，升30點或0.27%。

全日成交只有767.63億元，但已比上周五的749.26億元，略為增加2.5%。明日港股僅得上晝半日市

個股下跌比例48%，上升比例52%。

即月期指升129點或0.46%，報28348，高水29點，成交1.45萬張。下月期指收造28426，升103點或0.36%，高水107點，成交11.9萬張。

上證指數收市報3040點，漲34點或1.16%；深成指收報10365點，漲132點或1.29%。

藍籌股大致造好。友邦(01299)升1.5%；滙控(00005)亦升0.1%；平保(02318)升0.7%；金沙(01928)走高0.1%；九置(01997)為升幅最大恒指成分股，收漲3.6%；但騰訊(00700)微跌0.2%；建行(00939)也降0.2%。

焦點板塊

券商股：內地瑞信方正證券或由瑞信控股，有望成為第四家外資控股券商，加上上證重上三千點大關，內地券商股上揚。中信証券(06030)飆7.1%，為升幅最大國指成分股；海通(06837)漲4.1%；申萬宏源(06806)漲4%；華泰(06886)升4.4%；廣發(01776)揚4.7%；中州(01375)漲4.5%；光大證券(06178)揚3.7%：持有光大證券股權的光大控股(00165)也抽高4.8%。

建材股：踏入施工高峰期，內地多個地區水泥價格上升，部分水泥廠更要排隊8小時才能提一車，水泥股獲追捧。海螺(00914)創上市高，一度高見57.95元，揚3.2%，收升1%；中國建材(03323)揚4.9%；華潤水泥(01313)漲2.7%；山水水泥(00691)炒高9.8%；亞洲水泥(00743)走高2.3%；西部水泥(02233)升3.2%。鞍鋼(00347)揚4.2%；中國東方(00581)彈升7.4%；重鋼(01053)指寶武有意成為實際控制人，全日大升16.5%；信義玻璃(00868)漲3.8%，洛玻(01108)勁升22.3%，其A股漲停。

汽車股：中國商務部稱，進一步穩定汽車消費，汽車股整體向好，吉利(00175)漲1.7%；廣汽(02238)亦走高2.9%；華晨(01114)漲1.2%；長城汽車(02333)升0.9%；北京汽車(01958)升0.5%；比亞迪(01211)漲2.6%。

醫藥股：新版醫保目錄即將於明年1月1日實施，當中新增加70種藥品，平均降幅達60.7%，加上第二批帶量採購名單出爐，將轉採淘汰制。藥股跑輸大市。中生製藥(01177)為包尾藍籌，收挫2.7%；百濟神州(06160)挫3.4%；君實(01877)跌2.4%；歌禮(01672)挫4.2%；中國抗體(03681)則挫3.2%。

焦點股份

綠城服務(02869)：計劃引入龍湖(00960)，綠城服務股價創新高，曾見9.59元，收造9.59元，大升10.1%，成交有1.34億元。龍湖則微升0.3%。

摩比(00947)：中標中興(00763)5G天線項目專案，份額更達70%，摩比全日抽高7.6%。

北控清潔能源(01250)：收市大升10.2%，附屬北清清潔能源獲平保(02318)斥資6億元人民幣，取得

6.74%股權。

新股：兩隻新股掛牌，由寶龍地產(01238)分拆的寶龍商業(09909)，收報10.06元，比招股價高5.9%，不計手續費，一手500股賺280元。貴州銀行(06199)亦首掛，收報2.3元，比招股價低7.3%，不計手續費，一手1000股蝕180元。

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