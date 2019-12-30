兩隻新股掛牌，由寶龍地產(01238)分拆的寶龍商業(09909)平開報9.5元屬全日低，開市後走高，高見10.24元，收報10.06元，比招股價高5.9%，成交額8.86億元。
不計手續費，一手500股賺280元。
貴州銀行(06199)平開報2.48元，早段高見2.49元，之後調頭下潛，低見2.28元，收報2.3元，比招股價低7.3%，成交額2.07億元。不計手續費，一手1000股蝕180元。
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兩隻新股掛牌，由寶龍地產(01238)分拆的寶龍商業(09909)平開報9.5元屬全日低，開市後走高，高見10.24元，收報10.06元，比招股價高5.9%，成交額8.86億元。
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貴州銀行(06199)平開報2.48元，早段高見2.49元，之後調頭下潛，低見2.28元，收報2.3元，比招股價低7.3%，成交額2.07億元。不計手續費，一手1000股蝕180元。
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