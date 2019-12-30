即巿股評 港股直擊

港股來個標尾會，年初至今有近一成升幅，不致太難看。恒指上周初終現勢頭能量轉強的綠燈訊號，一兩個月的中線走勢值得憧憬，不過短線若升到28400至28600的成交量密集區，兼且是8月中以來的上升通道頂，配合強勢股指數上周五回落與恒指形成背馳，以及14天RSI升至70以上，應有回調壓力。

美股看法跟隊友尹德政(Ricky)相若，特別是標普500指數及納指呈嚴重超買，明顯拋離200天線，情況是2018年1月以來首次，可能一個月內出現至少5%的調整。對沖之選可留意2倍槓反的FI二華夏納一百(07522)，現報9.25元，升0.5%，現價可買。中長走勢不估了，變數在美中第二輪貿談、美國大選前消息，以及本港政局形勢。

明年板塊及個股機會仍不少，資源及建材股中短線炒復甦，中長期仍以盈利增長前景較清晰的新經濟股秤先。恒綜強勢股策略方面，2020年首季的篩選結果頭十隻目前為:中海宏洋(00081)、舜宇(02382)、新城發展(01030)、融創(01918)、中國金茂(00817)、敏華(01999)、綠城(03900)、石藥(01093)、中駿(01966)及中國建材(03323)，即代表以上股份過去12個月表現最好，且預測市盈率區間及股息率區間仍屬合理範圍，六隻是內房股。其中，中海宏洋在過去兩個月的EJFQ實戰班已為重點篩選股，兩個月累漲三成。

過去一個星期與家人去上海、無錫、杭州，雖然走馬看花，但收穫不錯，也慣常跟當地導遊加微信交個朋友，日後方便了解各省市政策及房地產資訊。多北上不一定有助揀股，甚至可能產生偏見，六年前我去過湖南中部看到波司登(03998)的殘破地舖變成清貨場，之後一直對該股有戒心，就算兩三年前看的深圳店也很冷清，不過今次去上海南京路看的三層高波司登旗艦店，觀感截然不同，只能話自己有點後知後覺。

今日開始招股的九毛九(09922)也一定知名度，筆者曾去過深圳幫襯過山西麵館「九毛九」及「太二」酸菜魚，前者在南方反應只屬一般，反而較看好「太二」品牌的發展。當然論服務水平，難以跟海底撈(06862)媲美，加上內地酸菜魚食店競爭甚大，估值若過高，要注意風險。

羅崇博（杜比）