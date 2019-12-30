即巿股評 港股直擊

上周五美股個別發展，道指跟標指再創收市新高，納指則結束11日升勢，但仍守住喺9000點水平，港股嚟到12月期指結算日，表現持續強勁，半日再創五個月高位。恒指高開25點後，一度倒跌60點，見過28165點半日低位，其後喺A股升逾1%帶動下，恒指再回勇，最多升193點，見28418點半日高位。中午恒指報收28403點，升178點；國指則報收11264點，升69點。

重磅藍籌股全線做好，阿Man一直鍾愛嘅友邦(01299)，重上80元靠穩後升勢持續，繼續向短線目標84元推進。預期明年中國金融市場擴大對外開放，友邦可受惠，有貨嘅要坐定定。騰訊(00700)升勢開始放緩，始終之前快放一段，由320元抽到上380元，都係時候抖抖。至於大笨象(00005)及平保(02318)等分別升0.4%及0.6%，表現不過不失。而升幅最大嘅藍籌股竟然係九置(01997)，半日升3.6%，呢吓有些少意外。

第二批藥品帶量採購正式啟動，新版醫保目錄即將於明年1月1日實施，當中新增加70種藥品，平均降幅達到60.7%，藥股今日跑輸大市，板塊中股份跌幅由0.3%至4%不等。中生製藥(01177)雖然今日喺藍籌股中排第尾，但以全年累積升幅計算，卻係藍籌之冠，一年升幅超過一倍。其他醫藥股今日跌勢尚算溫和，相信沽壓消化後，龍頭醫藥股仍會有資金追捧。

兩個星期前，阿Man已表示要留意內地券商股，隨住人民幣回升，A股回勇，內地券商股一再落鑊。中信証券(06030)升5.9%，其他券商股普遍升3%以上，相對中金公司(03908)半日升近2%，表現較落後，有條件後發先至，現價買入先以250日線15.4元為目標。

除咗內地券商股，阿Man亦曾於其他平台推介建材股，由於踏入施工高峰期，內地多個地區水泥價格回升，龍頭海螺水泥(00914)創新高57.95元，半日仍錄得2%升幅。中國建材(03323)及華潤水泥(01313)分別升5.8%及2.7%，兩股同創年內新高。

由於美滙指數跌穿97，人民幣匯價回勇，內房股升勢持續，一直有券商唱好內房股，睇嚟大戶已上足子彈。除咗內房股，物管股同樣高處未算高，喺人民幣持續走強下，呢兩個板塊繼續有資金追捧。

港股嚟到今年最後一個半交易日，預期喺外圍未見利淡消息下，好友本月已立於不敗之地，不過短線大市再向上突破28500點仍欠成交配合，呢兩日預期港股喺28000至28500之間上落，二萬八點有一定支持。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)