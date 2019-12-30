港股直擊 即巿股評

美股指和標普500指數上周五再創新高，加上內地股市造好，上證指數重上三千點大關，港股期指今日結算，恒指曾升近兩百點。

恒指高開25點，報28250，早段曾倒跌60點，低見28165點，但內地股市止跌回升，連帶港股亦造好，恒指掉頭升193點，高見28418點，創7月26日後最高，中午挨近高位收市。恒指半日收報28403點，升178點或0.63%，國指收造11264，升69點或0.6%，大市成交額384.3億元。

上證指數半日收報3033點，升28點或0.94%；深成指半日收報10345點，漲111點或1.09%

藍籌股大致造好。友邦(01299)升1.6%；騰訊(00700)微漲0.2%；滙控(00005)亦升0.4%；港交所(00388)走高0.2%；九置(01997)為升幅最大恒指成分股，中午漲3.6%。

焦點板塊

券商股：內地瑞信方正證券或由瑞信控股，有望成為第四家外資控股券商，加上上證重上三千點大關，內地券商股上揚。中信証券(06030)飆5.9%，為升幅最大國指成分股；海通(06837)漲4%；申萬宏源(06806)漲3.6%；華泰(06886)升3.3%；廣發(01776)揚3.2%；中州(01375)揚4%；光大證券(06178)揚3.7%：持有光大證券股權的光大控股(00165)也抽高5.1%。

建材股：踏入施工高峰期，內地多個地區水泥價格上升，部分水泥廠更要排隊8小時才能提一車，水泥股獲追捧。海螺(00914)創上市高，一度高見57.95元，揚3.2%，中午仍升2%；中國建材(03323)飆5.8%；華潤水泥(01313)漲2.7%；山水水泥(00691)炒高8.4%；亞洲水泥(00743)揚4.3%；西部水泥(02233)升2.4%。鞍鋼(00347)升逾2%；重鋼(01053)升近一成二；信義玻璃(00868)升近半成破頂，洛玻(01108)急升12.6%，其A股漲停。

醫藥股：新版醫保目錄即將於明年1月1日實施，當中新增加70種藥品，平均降幅達到60.7%，藥股跑輸大市。石藥(01093)跌0.3%；中生製藥(01177)為包尾藍籌，半日跌0.7%；百濟神州(06160)挫3.7%；君實(01877)跌2.9%；歌禮(01672)挫4.5%；中國抗體(03681)則跌4%。

焦點股份

綠城服務(02869)：計劃引入龍湖(00960)，綠城服務股價創新高，曾見9.59元，中午收造8.94元，大升11.9%，成交有9190萬元。

摩比(00947)：中標中興(00763)5G天線項目專案，份額更達70%，摩比中午勁升13.3%。

北控清潔能源(01250)：半日大升15.3%，附屬北清清潔能源獲平保(02318)斥資6億元人民幣，取得6.74%股權。