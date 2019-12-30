港股直擊 即巿股評

優品360(02360)進軍內地，股價應聲炒上，最高見過2.7元，急升10.2%，新造2.6元，仍彈升6.1%，成交金額254萬元。

集團宣布，上周二(12月24日)於深圳成立一間外商獨資企業，名為「深圳優品叁陸零商業有限公司」(簡稱「優品360中國」)，「優品360中國」主要在內地從事預先包裝食品、酒類及飲品、雜貨產品、個人護理產品、嬰兒食品及產品、保健食品及補充劑和雜項家居用品的零售業務。

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