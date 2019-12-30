港股直擊 即巿股評

美股上周五尾段回順，日股今早跌過百點，港股連升四周累飆7.1%，今日期指結算日或有回吐壓力，明日除夕港股只有半日市。



美股上周五窄幅上落，道指和標指再創收市新高，但納指收市回軟，結束連續11日升勢。道指再創歷史新高，新高是28701點，收報28645點，升23點；納指守住9000點，收報9006點，跌15點或0.17%，終止11連升；標普500指數創出3247點的歷史新高，收報3240點，近乎平收。標指已經連升5周，今年累計漲逾29%，距離1997年的29.6%最大年度升幅只有一步之遙。

油價繼續在3個月高位徘徊，金價也升至3個月高位。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.73元，較本港上周五收市低0.12元；騰訊(00700)ADR收報383.4元，低0.6元；國壽(02628)ADR收報21.27元，低0.13元。「三桶油」偏軟，中海油(00883)ADR收報12.77元，低0.07元；中石油(00857)ADR收報3.9元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報4.67元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.51元，高0.11元；聯通(00762)ADR收報7.26元，低0.01元；中電信(00728)ADR收報3.24元，高0.02元。

夜市期指收報28229點，升10點，較上周五恒指收市高水4點。恒指上周五以接近全日高位收市，收報28225點，升361點或1.3%，創7月26日以來收市新高。總結全周2.5個交易日，恒指升354點或1.3%；連升四周累飆1878點或7.1%。

展望本周，周三是元旦日，全球主要金融市場休息，周五美國聯儲局公布上月議息紀錄。同時，中美兩國將公布關於製造業的數據，將會是市場焦點。

焦點股份

綠城服務(02869)：龍湖集團(00960)向綠城服務主席李海榮購入綠城服務1.39億股，總代價10.76億元，相當於綠城服務已發行股本5%，每股作價7.7168元，較上周五收市價折讓約3.42%，李海榮持股量將由20.2%降至15.2%。另外，龍湖計劃明年6月底或之前完成認購綠城服務配發新股，交易完成後，龍湖將持有綠城服務已發行股本總數10%。龍湖表示，入股綠城服務符合業務及長期策略。

希瑪眼科(03309)：宣布以2.09億元人民幣(約2.33億港元)購入深圳坪山的土地使用權，將開設一間新眼科醫院及用作集團位於粵港澳大灣區的總部。

優品360(02360)：公布在深圳成立一間外商獨資企業，名為優品360中國，擬於內地從事預先包裝食品、酒類及飲品、個人護理產品等零售業務。