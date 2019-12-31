即巿股評 港股直擊

美國總總統特朗普在平安夜（24日）回答記者追問中美會否簽署首階段貿易協議時透露，將會舉行小型簽署協議儀式，更指最終會由他與國家主席習近平簽署。特朗普又說，會有一個更快的簽署，因為雙方都想將它完成，而協議目前正在翻譯。

不過，中國外交部發言人耿爽在25日的例行記者會仍表示，12月20日中美兩國元首通了電話，談到了中美第一階段經貿協議的問題，而「雙方的經貿團隊正在就協議具體安排等後續工作保持着密切的溝通。」商務部發言人高峰亦指出，中美雙方正在履行法律審核、翻譯、校對等必要程序，並對協議簽署等後續工作密切溝通。

顯然，中美首階段協議還有「翻譯、校對等必要程序」尚待解決，但聖誕假期後復市的港股已明顯炒高，上周五恒指裂口高開169點，微調至28000點即發力再升，收報28225（全日高位為28226點），升361點或1.3%；僅兩個半交易日的全周計則升354點或1.27%。

本欄早在12月4日指出，恒指於11月14日的26203點，以及12月3日的26063點有機會形成「高低腳」的技術見底形態。其後有見於恒指10天線很大機會升穿20天線，發出恒指短線見底訊號，遂急不及待沽出26600點的即月put（收409點期點金），先落一注短期「撈底」，並明言等到確認恒指形成「高低腳」，又或者恒指10天線升穿20天線，就買入即月或明年1月的價外call（見12月9日「搏拳實錄」）。

老徐原本「捉正」恒指這波升浪，可惜gut feeling認為，恒指單單buy一個首階段協議rumor就突破3個成交量密集區，應該很快會有sell on fact，更於12日沽出27400點的即月call（收278點期權金），砌成Short Strangle倉。上周一老徐在本欄已承認當時short call真係「衰衝動」，但仍盼27600至27900點的成交量密集區能夠有短暫阻力，令大市sell on fact獲利過聖誕。這個主觀願望，很大程度是再次受到anchoring bias的「迷惑」所致。

返回現實，EJFQ系統以1個標準差計算的TrendWatch下降通道近日逐漸抬升，相信短期將扭轉變成上升通道，到時恒指便會進入上升通道運行，改善超買現象（恒指已連續9個交易日企於下降通道頂以上收市）。

然而，即使TrendWatch通道轉為上升，但通道頂線便會成為恒指阻力，更重要的是，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，自19日開始見頂回落並與恒指呈明顯的「熊背馳」。

此外，升跌比例圖表顯示，恒指和國指上周五都錄得「9-1」升市，大市短線應會出現超買調整。即月期權今天便結算，只要恒指在28200至28500點的成交量密集區以下收市，老徐的Short Strangle仍有機會「執番身彩」（28087點即打和）。

老徐