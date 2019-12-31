即巿股評 港股直擊

評論股市寫專欄，雖然可以說是額外的工作，而且也頗費心力，但有助理順思維，筆者也算是樂在其中。對於點唱式回答個別股份的看法，很多時都不外乎是對最近的業績、公司新聞、行業狀況、估值等因素作簡略的分析，並提出一些個人的觀點。日前，筆者在收費專欄收到讀者提問對個別醫藥股的看法，但霎時間卻頓覺有點兒猶疑該如何回答才會更加合適。當時腦海浮現的不是我對這個股份的背景或資料的考量，而是想起「能力圈」這個老生常談的難題。

「能力圈」是查理芒格（Charlie Munger）最先提出的概念，「股神」畢非德對這位老拍檔提出的投資智慧也是推崇備致。芒格提出的「能力圈原則」（Circle of competence）意思是，做分析時是否具備對企業進行正確評估的能力，例如衡量企業的價值高低、管理優劣、出現經營困難的風險大小等。要界定投資者的能力圈大小，當中就涉及專業知識、優勢分析知識、投資理念知識等領域的認知程度。

然而，對大多數投資者而言，要認清自身能力圈絕非易事；例如在牛市時，投資者會傾向高估個人的分析能力，把賺錢歸功於對行業和公司的理解和把握。但在熊市時，投資者卻多數不會質疑自己的判斷，而是傾向把虧損歸咎於宏觀環境等其他外在因素。

回想多年前，著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）投資加拿大藥廠Valeant Pharmaceuticals埋單狂蝕數十億美元，造成投資生涯最大的滑鐵盧。事實上，同樣充滿戲劇性發展的生物藥企百濟神州(06160)經歷重磅藥物遲遲未獲批、與新基(Celgene)合作終止、被沽空、安進(Amgen)高溢價入股，最近卻公布新藥試驗未達預期，股價經歷過山車般走勢，令投資者無所適從。

無論是戰績彪炳的投資高手、或是牌面甚好的企業都容易中伏，筆者難免對分析這個界別抱有頗大戒心。對於個別「冧巴」的提問，無論中又好不中也好，也很容易累及讀者。最好當然永遠留在「真．能力圈」之內，但職業投資者固然要交表現，個人投資者也習慣以短線成敗論英雄，跟紅頂白自然在所難免。

要克服的方法其實有兩招。第一招當然是擴大自己的「能力圈」，但這招是遠水救不了近火。第二招就是避免一注獨贏，一籃子買入數隻股份分散風險，讓市場替你挑選，然後才決定汰弱留強，收窄戰線。

市場不斷的進化，投資難度自然與日俱增。除了不斷提升跨界知識以外，適當地分散投資風險，不可能每每賺到最盡，最好以平常心面對。

周三（1日）公眾假期，本欄暫停一次，並預祝各位新年進步！

家族辦公室投資經理

徐立言 （本欄每周逢一、三刊出）