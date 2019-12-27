今日 22:44
重要通告
港股直擊
中綠(00904)公布，截至今年10月底止，6個月虧損1.66億元(人民幣．下同)，去年同期虧損9947.4萬元；每股虧損45.3分；不派中期息。
期內，營業額3.54億元，按年上升3.94%。
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