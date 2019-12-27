重要通告 港股直擊

國銀租賃(01606)公布，購買一艘船舶，代價1.54億美元。

該船舶為在全球範圍內運營的一艘LNG運輸船；國銀租賃表示，收購有利於增加該公司在船舶市場的市場份額，符合業務發展戰略。