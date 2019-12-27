重要通告 港股直擊

優品360(02360)公布，在深圳成立一間外商獨資企業，名為優品360中國，擬於內地從事預先包裝食品、酒類及飲品、雜貨產品、個人護理產品、嬰兒食品及產品、保健食品及補充劑及雜項家居用品的零售業務。

目前優品360中國尚未開展任何業務運作。優品360管理層正在制定適當的業務計劃，以迎合內地零售市場的消費習慣及文化。預期內地首家零售店舖將於下個財政年度開業。

該公司預期，優品360中國的成立不會對截至2020年3月底止全年的經營業績造成任何重大影響。