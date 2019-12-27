港股直擊 即巿股評

市場憧憬人行最快今日降準，加上美股上日又創新高，港股聖誕假後復市向好，全日飆361點，重上兩萬八，大市成交749.26億元。

全日北水流入加快至28.77億元，比周二半日市的淨入10.5億大幅增加。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)為北水淨入最多個股，全日錄12.72億元淨入；小米(01810)也有4.34億元淨買；中芯(00981)錄2.31億元淨入；中興(00763)有1074萬元淨買；美團(03690)也有606萬元淨流入：但舜宇(02382)有9467萬元淨沽。

金融股建行(00939)有3.99億元淨入；工行(01398)則有1.53億元淨買；但平保(02318)則有8905萬元淨沽。

其他較多淨流入個股有融創(01918)、神華(01088)及東陽光藥(01558)，全日錄1.41億、4933萬及1471萬元淨買。

最多淨走個股為安踏(02020)，全日錄2.22億元淨走，而中移動(00941)也有938萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、融創、工行、中芯、小米、平保、中移動、神華及安踏。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、美團、小米、建行、舜宇、中芯、東陽光藥、中興、融創及安踏。