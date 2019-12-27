港股直擊 即巿股評

美股三大指數再創新高，加上內地工業利潤按月轉正，並憧憬人行短期內下調存款準備金率，推動港股假期後復市造好。

恒指高開169點，開市後升幅曾縮至136點，見28000點全日低，之後重拾動力，最多升361點，高見28226點全日高，中午升329點，午後於上午波幅內走，收市競價時段嘜高，以接近全日高位收市。恒指收報28225點，升361點或1.3%，創7月26日以來收市新高。

總結全周2.5個交易日，恒指升354點或1.3%；連升四周累飆1878點或7.1%。

國企指數收報11194點，升158點或1.4%，創5月7日以來收市新高。國指連升四周累飆892點或8.7%。

大市成交額749.26億元，為本周最高。

即月期指收市報28219，升340點或1.22%，低水6點，成交12.37萬張。

國家統計局公布， 11月全國規模以上工業企業利潤總額按年增長5.4%，按月由負轉正；首11月份累計利潤按年跌2.1%，降幅比首10月收窄0.8個百分點。A股午後走樣，滬指收市跌0.08%；深成指跌0.68%。

美國道指期貨最新升56點，報28675。

藍籌股方面，友邦(01299)上海分公司擬改建全資持股子公司，股價升2%；騰訊(00700)創逾七個半月，收市升1.9%；滙控(00005)升0.6%；港交所(00388)升1.3%；建行(00939)升2%。相反，本港聖誕長假再度發生激烈示威活動，個別本地地產股跑輸，信置(00083)跌0.2%；新地(00016)跌0.1%。

焦點板塊

內房股：內地放寬城市落戶條件，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，政策對很多地級市影響相當大，能夠直接刺激購房需求。內房股一枝獨秀。碧桂園(02007)升3.5%；潤地(01109)升2.4%；恒大(03333)升3.9%。多股破位，融創(01918)、奧園(03883)、中國金茂(00817)、龍湖(00960)和美的置業(03990)創新高；合景泰富(01813)、中海宏洋(00081)、旭輝(00884)和綠城中國(03900)創逾一年高。另外，龍光(03380)升2%；佳兆業(01638)升4.3%；華南城(01668)夥萬達深圳打造新型商場，收市升5.3%。

建材及物管股：兩個板塊隨內房走高，海螺水泥(00914)創新高，收市升4.2%；其股東之一的海螺創業(00586)亦創新高，收市升1.9%；中建材(03323)升3.6%；聯塑(02128)升3.3%；華潤水泥(01313)升1.7%。物管股方面，半新股保利物業(06049)飆8.2%；永升生活(01995)升6.5%；佳兆業美好(02168)升2.4%。不過碧桂園服務(06098)跌1.7%；中海物業(02669)跌1.8%；綠城服務(02869)跌1.6%。

金屬資源股：金屬價格造好，金價重上1500美元關口，隔晚最高見過1513.01美元，創11月5日後新高；倫敦LME現貨銅聖誕節前則創逾七個月高。相關股表現突出，紫金(02899)飆12%創逾一年半高，其A股升6.4%；洛鉬(03993)飆近7%，其A股升4.1%；江銅(00358)升4.3%，其A股升3.8%；五礦資源(01208)飆9%。

科技股：多隻科技硬件生產商股份跑贏大市，5G股方面，京信通信(02342)飆7.4%；摩比(00947)升4%；長飛(06869)升10.2%；中興(00763)升1.3%；鐡塔(00788)升1.2%。半導體股方面，中芯(00981)創逾一年高，收市升3.5%；康特隆(01912)升2.2%；華虹半導體(01347)升1.1%。手機設備股個別走，通達(00698)升6.5%；瑞聲(02018)升1.7%；酷派集團(02369)飆19.6%。相反，富智康(02038)吐3.2%；舜宇(02382)跌0.6%，連跌7個交易日。另外，建滔(00148)升3.4%；建滔積層板(01888)升1.6%。軟件股方面，心動(02400)升11.8%；魯大師(03601)升5.6%；金山軟件(03888)升3.4%。龍頭阿里巴巴(09988)再創本港掛牌後新高，最高見過213.6元，收市升1.1%。

教育股：多股反彈，中國東方(00667)升4%；新高教(02001)升3.9%；成實外教育(01565)升4.2%；楓葉教育(01317)升2.8%；睿見教育(06068)升2.5%；卓越教育(03978)創新高，收市升1.1%。

體育用品股：普遍逆市受壓，安踏體育(02020)見近兩個月低，收市挫4.6%；李寧(02331)挫4%；滔搏(06110)跌2.6%；特步國際(01368)跌0.5%。

焦點股份

CEC國際(00759)：截至10月底止，上半年錄得溢利507萬元，按年增加2.54倍，股價一度大升39%，收市升17.1%。

創板股：多股午後異動，艾碩控股(08341)瀉47.7%；基石金融(08112)挫33.3%。相反，ISPGlobal(08487)飆51.4%；浙江聯合(08366)升45.1%。

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