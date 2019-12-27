港股直擊 即巿股評

今日分析股份是中國機械工程(01829)，集團於9月27日晚上發布的2019中期報告顯示，截至今年6月底股東應佔溢利約9.81億元(人民幣‧下同)，較去年同期溢利約8.92億元，增長9.98%，為最近五年之上半年溢利增長率第二高，實際金額則為期內最高，反映去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團未有構成很大的負面影響。截至今年6月底資產淨值約165.34億元，而截至今年11月底已發行股數約41.26億股，計出每股淨值折合為4.4576港元，相對今年12月23日收報3.06元，市賬率為0.69倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏低水平。

市賬率和市盈率分析

此外，參考過去五年(2014至2018年) 之每年低高市賬率介乎0.74至1.17倍，平均值為0.94倍，高於現時的0.69倍，亦反映現價偏低。平均值相對每股淨值為4.4576元，得出每股合理值為4.17元，較3.06元之潛在升幅為36.27%。而截至今年6月底之倒數12個月的股東應佔溢利約22.21億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.5987港元，對比3.06元之市盈率為5.11倍，參考過去五個財年之每年最低市盈率介乎5.64至8.40倍，平均值為6.95倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為4.16元，較3.06元之潛在升幅為35.95%。

股息率現時高逾九厘

另可留意集團於2013至2018年每股股息介乎0.1636至0.2067元人民幣，走勢漸見增加，累增26.34%。去年每股股息折合為0.2299港元，相對現價3.06元，計出股息率為7.51%。參考過去五個財年之每年最高股息率平均值為6.02%，相對上述每股股息，計出每股合理值為3.82元，較3.06元之潛在升幅為24.84%。綜合上述三種分析，每股合理值為3.82至4.17元，平均值為4.05元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過32%，連同股息率超過9厘，預期一年回報率接近40%。

集團展望涉三大範疇

於2019年中期業績列出對下半年業務展望，管理層表示集團下半年仍將繼續加大三大業務範疇發展的力度：1) 工程承包業務方面，切實加強對「一帶一路」沿線市場的研究，積極投入「一帶一路」建設；2) 貿易與服務方面，做好貿服板塊的重組和整合，抓好質量，管控好風險，探索新興業務；以及3) 設計諮詢業務方面，認真編製好集團科研發展規劃，提高下屬兩家設計院的綜合實力和行業地位。集團將總結、提煉出集團的持續創新的核心競爭力，並有針對性的揚長板、補短板，完成新的轉型。

股價已創近七年新低

集團始終致力於「以工程承包業務為基礎，以科技和創新為驅動，具有全球布局的多元化綜合服務商」的願景而努力，實現集團的長足發展。從以上描述，反映集團表現務實，不過相對筆者上述市盈率為5.11倍，認為集團今年每股盈利增長率可望突破5.11%，認為今年股價仍有上升空間。自3月18日高見4.32元後，股價反覆向下，至12月11日最低收報3.00元，高位回落逾三成。這是自2012年12月21日上市以來最低價，即創近七年新低。而現價3.06元較3.00元僅差1.96%，少於一成可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線投資。

於12月20日收報3.06元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於2.70元或以下買入；保守者則可於2.40元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為4.00至4.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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