港股直擊 即巿股評

讀者李小姐問：「最近在11.04元入了5000股香港電訊(06823)，因為見有6厘股息，請問前景好嗎？」(周五收報11.06元，無升跌)

黃偉豪 中民證券(香港)研究部董事

「由於11.04元的買入價屬香港電訊近期股價低位，故讀者不用太擔心該股近期這輪跌浪。香港電訊前景有憧憬，因公司已投得5G頻譜，大行預計本地電訊商明年中便會正式推出5G服務。5G月費料較4G略高，加上香港電訊本身客戶數目不少，倘本港5G覆蓋率高且足夠普及，將有機會對香港電訊的每月每戶平均收入(ARPU)及盈利前景有正面推動。香港電訊股息率有6厘，加上業務穩陣，因此值得考慮作中長線投資。雖然該股走勢似乎仍會進一步略為向下，但預期再大跌的空間已不多，短期10.8元位置會有較大承托。倘若能守住該水平，不妨作中線持有，一來作收息之用，二來可博股價中線重上12元樓上的目標水平。」

伍禮賢 光大新鴻基產品開發及零售研究部助理副總裁

「過往香港電訊業績增長穩健，惟近年增長動力略為出現放緩之勢。面對香港電訊行業複雜局面，香港電訊未來的業績或呈現較小波動性。回顧上半年，集團本地電話及國際電訊服務分別按年錄得下跌1%及5%，惟部分跌幅被本地數據服務所吸收，本地數據服務期內錄得按年增長7%，互相抵消之下集團電訊服務總體收益錄得1%的按年增長。至於流通通訊，流通通訊服務表現穩定，惟隨著手機近年更換周期延長，以及市場等待5G手機的推出，流通通訊產品銷售低迷，從而拖累總體流通通訊收益。未來香港電訊的兩大業務仍將受到以上多重複雜因素所影響，不同業務的增長及下降最終使集團總體業績呈現中單位數字附近增長。以股價而言，目前超過6厘的股息率，可作為保守投資者的長線收益之選。建議10.50附近買入，6個月目標價12.00元，止蝕9.50元。」

尹德政 信報分析員

「面對本港政治事件，外資減持本地股，尤其MSCI香港指數，香港電訊作為其MSCI香港成分股之一，無可避免股價受到壓力。不過，面對全球央行將持續減息，息率高兼收入穩定的股份絶對有優勢，按目前香港電訊股價持續下跌，預期明年股息率達6.4厘，加上市場估計今明兩年盈利分別有8.1%及4.3%增長，估值變得吸引，可在10.7附近買入，目標睇12.5元，以跌穿買入價一成半作止蝕。」

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