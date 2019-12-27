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今日 12:52 港股直擊 即巿股評

【盤房來料】憧憬人行降準 港股上破二萬八

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華爾街喺boxing day大拆禮物，美股三大指數又創收市新高，雖然美國11月新屋銷售、耐用品訂單等數據差過市場預期，但數據無減投資者對美中貿易關係改善嘅憧憬。中國國務院關稅稅則委員會公布，自明年開始，降低859項商品的關稅，當中包括內地需求較為殷切的冷藏豬肉、藥品原料、高新技術產業設備等，總額估計超過3000億美元，投資者對消息反應正面。而侵侵亦表示，中國已準備好簽署首階段貿易，好消息令美股破頂再破頂。

美股強勢，再加上市場憧憬中國人民銀行最快今晚下調存款準備金，而內地工業利潤按月轉正數，港股唔單止高開，更加有心有力高走，即使周末前夕，仲要下周有元旦假期，今早半日有400億元成交金額，都算係咁。恒指高開169點，報28033，升幅曾縮至136點，見28000點半日低位，但內地公布工業利潤強勁，大市動力增強，最多升361點，見28226點半日高位，再創7月30日後最高。恒指半日收報28193點，升329點；國企指數中午則報收11183，升147點。

國務院總理表示，為咗緩解小微企業融資難、融資貴的問題，將進一步研究採取降準及定向降準、再貸款及再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，並指內地會加大對中小銀行支持貸款所需的資訊共享，促進大中小銀行形成服務小微企業的合理分工機制，期望中小銀行增加小微貸款比重。比起美股新高又新高，呢個消息對中港股市更有利。

騰訊(00700)呢期做番大市火車頭，半日升1.8%，報收383.6元，上破380元向400元挑戰，不過400元阻力大，樓上蟹貨多，依家再追貨博十幾廿蚊，值唔值得見仁見智，但有貨當然可以坐穩繼續等。

隔晚美股科網股表現出色，今日呢個板塊喺港股亦有理想表現，巨頭阿里巴巴(09988)創上市新高213.6元，中午報收212.8元，升1.1%，市值已超過4.55萬億元。其他5G概念股及手機設備股有追捧，瑞聲(02018)跟舜宇(02382)分別升2%及1.6%。而今日阿Man喺另一平台推介嘅京信通信(02342)更追落後升8.4%，其他5G概念股閒閒地升2%以上。

而內房股及水泥股繼續拍住上，普遍升幅至少2%，龍頭海螺水泥(00914)更升逾4%。相對陀地地產股，仍受本地社會運動影響，早兩日平安夜唔平安，聖誕假期亦唔見得商場生意好咗，陀地地產股及收租股逆市下跌。所以話阿Man之前叫揀內房股，陀地地產股避之則吉，並唔係馬後炮。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)

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