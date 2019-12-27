熱門：

今日 12:37 港股直擊 中國財經

阿里北京總部正式奠基

阿里巴巴集團(09988)北京總部園區正式奠基。這是阿里巴巴「北京+杭州」雙中心、雙總部戰略正式落地，亦是阿里巴巴與北京市合作的新里程碑。

園區選址在中關村朝陽園北擴區，佔地186畝，總建築面積47萬平方米，總投資64億元人民幣，計劃於2024年建成。

阿里巴巴集團主席兼首席執行官張勇致詞稱，落地北京，集團對未來充滿信心，也願意用集團的數字化能力，讓這座城市變得更好、更宜居。與北京的全面合作，將為阿里巴巴數字經濟體的生態帶來更加豐富的可能性，也會為首都經濟社會的創新發展注入全新的動能。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads