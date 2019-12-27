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阿里巴巴集團(09988)北京總部園區正式奠基。這是阿里巴巴「北京+杭州」雙中心、雙總部戰略正式落地，亦是阿里巴巴與北京市合作的新里程碑。

園區選址在中關村朝陽園北擴區，佔地186畝，總建築面積47萬平方米，總投資64億元人民幣，計劃於2024年建成。

阿里巴巴集團主席兼首席執行官張勇致詞稱，落地北京，集團對未來充滿信心，也願意用集團的數字化能力，讓這座城市變得更好、更宜居。與北京的全面合作，將為阿里巴巴數字經濟體的生態帶來更加豐富的可能性，也會為首都經濟社會的創新發展注入全新的動能。