港股直擊 即巿股評

憧憬人行最快今日下調存款準備金率，加上內地工業利潤按月轉正沖喜，同時美股又創新高帶動，港股聖誕長假後復市造好，半日飆逾三百點收市。

恒指高開169點，報28033，升幅曾縮至136點，低見28000點，但內地公布工業利潤強勁，大市重拾動力，最多升361點，高見28226點，再創7月30日後最高。最終恒指半日收報28193點，升329點或1.18%，國企指數中午收造11183，升147點或1.34%，大市成交額400.57億元。

藍籌股普遍上揚。友邦(01299)上海分公司擬改建全資持股子公司，中午升1.6%；騰訊(00700)漲1.8%；滙控(00005)升0.5%；港交所(00388)漲1.1%；建行(00939)升1.7%；恒安(01044)計劃發行最多30億人民幣超短期融資券，中午跌0.4%，為包尾藍籌。

焦點板塊

內房股：內地放寬城市落戶條件，內房股見買盤吸納。碧桂園(02007)升3.2%；潤地(01109)升1.8%；恒大(03333)升4.3%；融創(01918)彈升4.8%；華南城(01668)夥萬達深圳打造新型商場，半日升4.3%；龍湖(00960)漲2.9%；新城(01030)升3.2%；旭輝(00884)升3.3%；佳兆業(01638)揚4%。

5G股：延續強勢，京信通信(02342)飆升8.4%；摩比(00947)也升3%；長飛(06869)急揚6%；中興(00763)升2%；鐡塔(00788)升1.2%。

地產收租股：本港聖誕長假再度發生激烈示威活動，部分收租股逆市下跌，太古地產(01972)跌0.6%；希慎(00014)下滑1%；新世界(00017)走低0.2%；恒隆地產(00101)也跌0.4%；置富(00778)亦跌0.6%；新地(00016)降0.3%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：再創本港掛牌後新高，最高見過213.6元，升1.5%，半日收造212.8元，再漲1.1%，暫錄五連升。

CEC國際(00759)：截至10月底止，上半年錄得溢利507萬元，按年增加2.54倍，股價一度大升39%，中午收造0.485元，仍急揚18.3%。

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