港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數再創新高，加上內地工業利潤按月轉正，港股復市飆逾300點。

恒指高開169點，甫開升幅曾收窄至136點，見28000點暫時低，隨即見買盤湧現，暫時最多升313點，見28177點，續創7月30日以來新高。截至上午約9時57分，恒指報28170點，升306點或1.1%，大市成交額147.4億元。

國企指數報11177點，升141點或1.3%。

A股亦造好，滬指升0.44%；深成指升0.39%。

國家統計局公布， 11月全國規模以上工業企業利潤總額按年增長5.4%，按月由負轉正；首11月份累計利潤按年跌2.1%，降幅比首10月收窄0.8個百分點。

國務院辦公廳就《促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革》發布意見，實施就業優先政策創造流動機會，全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件。

內房股領漲大市，碧桂園(02007)升3.3%；華潤置地(01109)升1.8%；恒大(03333)升3.4%；華南城(01668)夥萬達深圳打造新型商場，最新升6.4%；美的置業(03990)創新高，現升1.7%；綠城中國(03900)創逾一年高，現升2.7%；龍光(03380)升3%。

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