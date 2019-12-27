金價重上1500美元樓上，創近兩個月高位，金礦股造好，以紫金(02899)表現最勁，一度升4.8%，高見3.47元，新造3.46元，仍彈升4.5%，成交金額3490萬元。
山東黃金(01787)亦揚4%；招金(01818)也升2%；SPDR黃金ETF(02840)也漲1.8%。
金價於本港聖誕長假期間反覆造好，並重上1500美元大關，隔夜最高見過1513.01美元，創11月5日後高位，現造1509.71美元，升0.4%。
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