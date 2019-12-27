今日 09:19
港股直擊
即巿股評
即月期指高開143點，報28022，高水158點。
國企指數期貨高開69點，報11109，高水74點。
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Wetland貼市開價 每呎1.13萬
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便衣警遭防暴制服 表明「自己人」獲釋
港企得個平字 換馬中資及海外股
黃國英
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年結前政策多 粉飾櫥窗追落後
陸文
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【2020】持續緩慢增長及低通脹
祈連活(John Greenwood)
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What does money trouble of Jack Ma’s friends tell you?
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
染髮或增患乳癌風險
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張華峰女兒墮樓亡
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遭李小龍公司索賠2.1億 真功夫否認侵權
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Tiffany黃金檔期收入回升 中國市場增長強勁
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【新股追蹤】艾德韋宣通過上市聆訊
香港財經 ｜ 昨日 22:32
納指收市首破9000點 標指累漲29%挑戰97年紀錄
國際財經 ｜ 今日 06:19
納指首次觸及9000點關 標指再破頂
國際財經 ｜ 今日 00:41
美股假後復市 道指靠穩
國際財經 ｜ 昨日 23:01
特斯拉獲分析員唱好 股價再破頂
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美上周首領失業救濟人數減1.3萬人
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警鏡頭前展示記者身份證 私隱專員稱可作調查
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