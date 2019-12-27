港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市聖誕假後造好，三大指數再創新高，納指更史上首次突破9000點關口。

道指收市漲105點或0.37%，報28621點；標指升0.51%，收報3239點；納指上揚0.78%，收報9022點，連續第10個交易日創收市新高。亞馬遜(Amazon)聖誕旺季銷售打破紀錄，股價升4.45%；蘋果升1.98%。

數據方面，美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數22.2萬人，按周減少1.3萬人，略高於市場預期的22萬人。

美國石油學會(API)周二公布，上周美國原油庫存減少790萬桶，減幅遠超市場的預測。布蘭特期油周四升至每桶67美元以上，為3個月以來最高，每桶高見67.95美元，收市報67.92美元，升1.1%。紐約期油漲0.9%，收報61.68美元。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港周二(24日)收市全線上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.61元，較本港收市高0.11元；騰訊(00700)ADR收報380.04元，高3.24元；國壽(02628)ADR收報21.27元，高0.07元；中海油(00883)ADR收報12.78元，高0.16元；中石油(00857)ADR收報3.87元，高0.05元；中石化(00386)ADR收報4.64元，高0.02元；中移動(00941)ADR收報64.99元，高0.74元；聯通(00762)ADR收報7.2元，高0.01元；中電信(00728)ADR收報3.18元，高0.03元。

ADR港股比例指數報28009點，較本港周二收市高144點。12月24日夜期收報27882點，升26點，較現貨低水24點。恒指平安夜半日市收報27864，跌42點或0.15%，今早料再挑戰兩萬八。

中美貿易協議方面，商務部新聞發言人高峰表示，目前中美雙方正在履行法律審核、翻譯校對等必要程序，並就協議簽署等後續工作密切溝通。

滬深港通雙向交易今早恢復。

國務院發布意見，全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件。

焦點股份

譚木匠(00837)：為慶祝公司上市十周年及答謝股東的支持，董事會議決向股東派發特別股息每股67.15仙。

華南城(01668)：附屬華南國際與萬達商業管理集團簽訂於深圳華南城打造全新一代萬達廣場的合作協議，合作經營期為20年，項目總建築面積約30.5萬平方米。

CEC國際(00759)：上半年錄得溢利507萬元，按年增加2.54倍。期內收益9.04億元，按年下跌1.13%。

魯大師(03601)：全資附屬以2660萬元人民幣，向深圳範特西科技收購六六遊科技20%股權，持股將由原本的68%增加至88%，餘下12%股權維持由集團首席技術官及執行董事何世偉持有。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。